В выходные в Перми температура воздуха не превысит 0°
По прогнозу Гидрометцентра РФ, ближайшие выходные в Перми, 30 и 31 января, будут такими же относительно тёплыми для этого времени года, как и вся завершающаяся рабочая неделя.
Оба выходных погода будет примерно одинаковой — с дневной температурой в районе -2° и ночной — в районе -7°.
При этом сохраняется большая вероятность снегопада, но даже если он и будет, то не обильный.
Что касается всего Пермского края, то, как сообщает «Рифей», погода будет варьироваться от 0° (на юге) до -20° (ночью на востоке региона).
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