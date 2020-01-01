В выходные в Перми температура воздуха не превысит 0° Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото www.stihi.ru

По прогнозу Гидрометцентра РФ, ближайшие выходные в Перми, 30 и 31 января, будут такими же относительно тёплыми для этого времени года, как и вся завершающаяся рабочая неделя.

Оба выходных погода будет примерно одинаковой — с дневной температурой в районе -2° и ночной — в районе -7°.

При этом сохраняется большая вероятность снегопада, но даже если он и будет, то не обильный.

Что касается всего Пермского края, то, как сообщает «Рифей», погода будет варьироваться от 0° (на юге) до -20° (ночью на востоке региона).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.