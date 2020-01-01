Елена Синица ГИБДД может отменить штраф за нарушение правил движения в непогоду Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Данные комплексов фотовидеофиксации могут стать основанием для отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения в непогоду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — сообщает собеседник ТАСС.

К специальным техническим средствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Так, сотрудники ГИБДД смогут отменить штраф по изображению с данных комплексов, если водитель нарушил правила в условиях непогоды. Например, если дорожная разметка не была видна в связи со снегопадом или неубранным снегом.

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