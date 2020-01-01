Алиса Окулова В выходные в Перми перекроют движение по ул. Героев Хасана Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с пятницы, 29 января, и на все выходные в ночное время для автотранспорта будет закрыт участок ул. Героев Хасана от Бродовского тракта до ул. Василия Васильева.

В горадминистрации уточнили, что движение будет прекращено ежедневно до воскресенья с 23:00 до 5:00.

В это время подрядчик будет проводить работы по установке дорожных опор над проезжей частью, на которые будут крепиться дорожные знаки.

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