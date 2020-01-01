Татьяна Сукрушева С 8 февраля возобновляется авиасообщение с Грецией и Сингапуром Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Россия с 8 февраля возобновит международные авиасообщения на с Грецией (два рейса в неделю) и Сингапуром (три рейса в неделю). Информация об этом размещена на сайте правительства РФ.

Напомним, с 27 января регулярное авиасообщение восстановлено с Вьетнамом, Индией, Катаром и частично с Финляндией.

Отметим, что с 8 февраля международный аэропорт «Пермь» также получил разрешение войти в список воздушных гаваней, которые имеют право совершать прямые авиарейсы.

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