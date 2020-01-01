Аэропорт «Пермь» снова стал международным Перелёты за границу будут возобновлены с 8 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вчера, 28 января, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой было принято решение о возобновлении международного авиасообщения из аэропорта «Пермь» с 8 февраля.

Напомним, перелеты из Перми за границу на фоне пандемии были прекращены весной 2020 года. Постепенно правительство стало восстанавливать сообщение (прямые международные полёты были доступны из аэропортов десяти городов России), но «Большого Савино» среди них не было.

В середине января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин направил письмо зампредседателю федерального правительства Татьяне Голиковой и главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой включить с I квартала 2021 года международный аэропорт «Пермь» в список аэропортов, которым разрешено выполнять международные рейсы. В тексте письма отмечалось, что ограничения «нанесли ущерб не только туристическому кластеру, но и другим экономически значимым отраслям Пермского края». Кроме того, региональное правительство субсидирует рейс до Праги, который из-за запретов невозможно осуществлять. При этом в аэропорту соблюдаются и выполняются все противоэпидемиологические мероприятия.





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