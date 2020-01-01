Дмитрий Махонин попросил федеральные власти разрешить выполнять международные рейсы из пермского аэропорта Губернатор отметил, что запрет наносит ущерб экономике региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин направил письмо зампредседателю федерального правительства Татьяне Голиковой и главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой включить международный аэропорт «Пермь» в список аэропортов, которым разрешено выполнять международные рейсы. Письмо опубликовал телеграм-канал «СолёныУши».

В тексте письма отмечается, что ограничениями на международные полёты «нанесён ущерб не только туристическому кластеру, но и другим экономически значимым отраслям Пермского края». Кроме того, Махонин отмечает, что региональное правительство субсидирует рейс до Праги, который из-за запретов невозможно осуществлять. При этом в аэропорту соблюдаются и выполняются все противоэпидемиологические мероприятия.

В итоге губернатор просит разрешить международные рейсы с I квартала 2021 года.

Отметим, что решением федерального правительства, прямые международные полёты можно осуществлять только из аэропортов десяти городов России.

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