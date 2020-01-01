Алексей Дёмкин: «За некачественную уборку снега с улиц Перми оплату подрядчикам за январь снизили почти на 2 млн руб.» Поделиться Поделиться Твитнуть

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин в своём Instagram-аккаунте сообщил, что, по итогам оценки качества уборки улиц за последний месяц, принято решение снизить сумму оплаты подрядчикам в некоторых районах. В общей сложности некачественное выполнение своих обязанностей обойдётся подрядчикам в сумму более 2 млн руб., сообщает врио главы.

— Качество уборки, которое есть сейчас, особенно при потеплении, не устраивает ни меня, ни вас. Никаких больше предупреждений и разговоров — по итогам января снижаем оплату подрядчикам практически на 2 млн руб. Если не улучшат свою работу, так же сделаем и в феврале — инспекторы и сотрудники МКУ «Благоустройство районов» продолжат постоянные проверки на улицах, — отметил Алексей Дёмкин.

Все нарушения фиксируются специалистами административно-технической инспекции, которые ежедневно проводят рейды и направляют информацию о зафиксированных нарушениях в районы для отработки с подрядчиками.

Решение о самом значительном снижении оплаты подрядчику принято в Мотовилихинском районе — компания «ДСТ-Строй» оштрафована на 740 тыс. руб. Как пояснили в МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», во время инспекционных объездов территории специалисты фиксировали факты некачественной уборки улично-дорожной сети и тротуаров, частного сектора, внутриквартальных проездов, были и замечания по вывозу снега.

В Индустриальном районе сумма снижения составит 670 тыс. руб. В МКУ «Благоустройство Свердловского района» сообщили, что планируется оштрафовать подрядчика на сумму порядка 350 тыс. руб. Основные замечания по итогам инспекционных выездов — скользкость на тротуарах, образование наката, несвоевременный вывоз снега. Окончательное решение будет принято в начале февраля.

Оплата работы подрядных организаций Орджоникидзевского и Ленинского районов будет снижена на суммы менее 100 тыс. руб. Подрядчик Дзержинского района по итогам отчётного периода оштрафован не будет. В целом они оперативно реагируют на замечания жителей и МКУ.

Специалисты МКУ «Благоустройство Кировского района» заплатят на 150 тыс. руб. меньше двум подрядным организациям — ООО «СУ-157» и ООО «Лесной двор», которые работают в районе. Специалисты продолжат мониторинг работы подрядчиков в ежедневном режиме.

Уборка улиц ведётся круглосуточно, основные работы проводятся в ночное время. В связи с повышением температуры подрядчикам поставлена задача комплексно чистить улицы частного сектора и внутриквартальные проезды. В среднем за сутки из каждого района вывозит более 2 тыс. кубометров снега. За прошедшие сутки с улиц города вывезено почти 17 тыс. кубометров снега, с начала зимнего содержания — более 542 тыс.

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