Татьяна Сукрушева В России с февраля заработает налоговая инспекция для обеспеченных налогоплательщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

РИА Новости

Федеральная налоговая служба с февраля создаст новую инспекцию для обеспеченных налогоплательщиков, чей доход составляет более 500 млн руб. в год. Об этом сообщает РИА «Новости» с ссылкой на ФНС.

В качестве критериев внимания со стороны нового подразделения будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также «осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера».

В ФНС отмечают, что администрирование крупных налогоплательщиков требует «особой компетенции» из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения.

«Стоит подчеркнуть, что создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства», — цитирует издание ФНС.

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