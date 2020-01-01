Татьяна Сукрушева Жители Прикамья почти в пять раз реже стали пытаться проносить запрещённые предметы в здания судов В прошлом году зафиксировано 75 таких попыток Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным УФССП по Пермскому краю, в 2020 году в суды региона посетители 75 раз пытались пронести запрещённые предметы. Это примерно в 4,7 раза меньше, чем в 2019 году (тогда таких попыток было 358).

Помимо «классического» набора, например, ножей или отвёрток, приставы в прошлом году зафиксировали и попытки пронести шприц с отравляющим веществом, а также патрон от огнестрельного оружия.

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