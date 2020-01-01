Следствие, предварительно, считает, что пожар на пороховом заводе возник из-за нарушения требований безопасности Один из пострадавших находится в реанимации Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По предварительной версии следственного отдела по Кировскому району Перми, пожар на пороховом заводе возник «вследствие нарушения требований промышленной безопасности».

В СУ СКР по Пермскому краю уточнили, что в ближайшее время на предприятии будет произведена выемка технической документации, видеозаписей камер наблюдения.

Напомним, утром 28 января на территории Пермского порохового завода произошёл пожар.

По словам пресс-службы предприятия, возгорание началось в 8:27 утра во время погрузки в грузовик безвозвратных производственных отходов (БПО) из склада. Загорелись сами отходы, затем огонь перекинулся на склад.

В ГУ МЧС РФ по Пермскому краю уточнили, что на место выезжали 16 ед. техники и к 9:22 пожар был потушен.

В результате происшествия пострадали три человека — два грузчика и водитель. Двое сотрудников госпитализированы в ожоговое отделение ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга». Один работник направлен в ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ №133.

В министерстве здравоохранения Пермского края уточнили: пострадавшие — мужчина в возрасте 30, 48 и 49 лет. Один из них находится в реанимации. Остальные — в удовлетворительном состоянии.

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