Алиса Окулова ПГНИУ оштрафован на 100 тыс. руб. за несоблюдение противоэпидемических мер Суд посчитал, что студенты, в том числе, не соблюдали социальную дистанцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми назначил Пермскому государственному университету штраф в размере 100 тыс. руб. за нарушение противоэпидемических мер. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Согласно информации на сайте суда, в университете не соблюдались условия для гигиенической обработки рук, температурный контроль проходили не все посетители корпусов, студенты не соблюдали социальную дистанцию, а также в университете не было постоянного контроля за применением средств индивидуальной защиты студентами и персоналом.

Юрист, представляющий интересы вуза в суде, с протоколом о правонарушении согласился, но отметил, что в основном противоэпидемические меры университет соблюдает: студентам выдают маски, также стоят урны для сбора масок и перчаток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.