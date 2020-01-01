Алиса Окулова Медлабораторию «Инвинтро» суд оштрафовал на 101 тыс. руб. за недостоверную информацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Арбитражный суд Пермского края признал законным штраф в размере 101 тыс. руб., который Пермское УФАС наложил на медицинскую компанию «Инвитро-Самара» за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Летом 2020 года ООО «Инвитро» дало рекламу на одном из местных телеканалов. В ней сообщалось, что медлаборатория является «крупнейшей частной медицинской компанией России». По мнению УФАС, компания не могла доказать, что является таковой.

Юристы «Инвитро» утверждали, что слово «крупнейший» характеризует размах компании. Однако эксперты посчитали, что фразу «крупнейшая частная медицинская компания в России» можно было бы применить к компании, если компания очевидный лидер по набору основных показателей: выручке, числу сотрудников, числу клиентов, и так далее.

По мнению суда, в данном случае сравнительный критерий отсутствовал. Если же слово «крупнейший» применяется только по одному из таких показателей, то правомерно использовать словосочетания «одна из крупнейших».

Тем самым, арбитражный суд Пермского края признал законными решение Пермского УФАС.

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