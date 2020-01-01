Конкурс по выбору главы Александровского округа сорван в четвёртый раз Депутатам не хватило кворума Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Александровска

Архив ИД «Компаньон»

В повестке заседания думы Александровского округа 28 января вопрос о выборе главы стоял вторым по счёту. Вела заседание Людмила Белецкая, которую переизбрали спикером вместо Марины Зиминой 14 января на внеочередном заседании.

Всего на заседании присутствовали девять депутатов, для кворума необходимо десять. После обсуждения первого вопроса — об избрании председателя Контрольно-счётной палаты — по предложению депутата Ольги Лавровой (была одной из претендентов на пост главы) дума решила сделать десятиминутный перерыв после рассмотрения каждого вопроса. Затем перерывы решили делать и во время обсуждения. Пятиминутные «паузы» затягивались на 25 минут. Однако кворум так и не был собран.

Отметим, что на заседании присутствовал министр территориального развития Пермского края Александр Борисов. Но вопроса об избрании главы он не дождался.

Ольга Лаврова, которая вышла во второй тур четвёртого конкурса по отбору главы, во время рассмотрения вопроса о бюджете сняла свою кандидатуру. Она пояснила, что не сможет присутствовать на заседании в феврале. Кроме неё во второй тур вышел директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков.

Отметим, что депутаты думы не могут выбрать главу по разным причинам уже второй год.

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