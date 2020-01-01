Один из пострадавших при пожаре на пороховом заводе находится в реанимации Двое других пострадавших — в удовлетворительном состоянии Поделиться Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили подробности о состоянии пострадавших при пожаре на Пермском пороховом заводе.

Все трое мужчин — в возрасте 30, 48 и 49 лет — госпитализированы. При этом один из них находится в реанимации. Остальные — в удовлетворительном состоянии.

Ранее на самом заводе сообщили, что пострадали два грузчика и водитель.

«Двое сотрудников госпитализированы в ожоговое отделение ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга». Один работник направлен в ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ №133», — пояснили на заводе.

В пресс-службе также отметили, что предприятие работает «в штатном режиме», создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины произошедшего.

Напомним, в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 8:30, на место выехало 16 ед. техники. К 9:22 пожар ликвидирован. На территории завода начали работать следователи и представители прокуратуры, в частности прокурор Кировского района Алексей Костарев.

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