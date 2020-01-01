Елена Синица Пермский ТЮЗ отремонтируют за 262,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Театр юного зрителя

Константин Долгановский

В ближайшие два года будет проведён капитальный ремонт исторической части Пермского театра юного зрителя. Ремонт будет реализован в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным министерства культуры, капремонт включает работы по замене кровли, восстановлению наружной отделки фасадов и архитектурных элементов, обновлению сцены. Помимо этого, в него входят мероприятия по обеспечению доступа маломобильным группам населения.

Общая стоимость ремонта составляет 262,2 млн руб. Из них 53,3 млн руб. будут выделены из муниципального бюджета, ещё порядка 10 млн руб. — из краевого. Кроме того, федеральная поддержка составит 198,4 млн руб.

Напомним, ранее стало известно, что в здании по адресу ул. Пермская, 66 может разместиться малая сцена театра юного зрителя. Историческая часть с малой сценой будут связаны переходом с ул. Екатерининской на ул. Пермскую. Предполагается, что на малой сцене труппа театра ежегодно сможет показывать 80 спектаклей. Общее количество зрителей ТЮЗа достигнет 8 тыс. человек за год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.