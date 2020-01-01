На пороховой завод после пожара выехал прокурор Кировского района Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории завода начали работать следователи и представители прокуратуры, в частности прокурор Кировского района Алексей Костарев.

Им предстоит выяснить причины пожара, который произошёл утром 28 января. Напомним, сообщение о пожаре поступило в 8:30, по данным краевого минздрава, пострадали трое мужчин, которые каретами скорой помощи доставлены в ожоговый центр.

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