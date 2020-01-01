Пострадавшие при пожаре на Пермском пороховом заводе госпитализируются в ожоговый центр По предварительной информации, пострадали три человека Поделиться Поделиться Твитнуть

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что при пожаре на Пермском пороховом заводе, по предварительной информации, пострадали три человека. Все — мужчины, и в данный момент они госпитализируются в ожоговый центр.

Напомним, примерно в 8:30 утра 28 января на заводе произошёл пожар. На место выехало 16 ед. техники, к 9:22 пожар ликвидирован. Причины выясняются.

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