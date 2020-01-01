Елена Синица В Перми 676 «коронавирусных» коек возвращают для планового лечения пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми для планового лечения пациентов вернут 676 коек, которые ранее были перепрофилированы под лечение коронавируса. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на минздрав.

Решение о переводе коек в штатный режим работы было принято в связи со со снижением темпа распространения COVID-19 на территории края. К обычному формату работы в январе вернулась краевая детская клиническая больница, также переведены в штатный режим работы 80 коек краевой клинической психиатрической больницы (ПККПБ). По данным минздрава, в ближайшее время к привычному режиму работы будут возвращены отделения ещё двух медучреждений.

С 5 февраля пациентов с COVID-19 не будут госпитализировать в городскую клиническую больницу №2 имени Ф. Х. Граля. Помимо этого, к плановому лечению пациентов возвращается Пермский краевой госпиталь ветеранов войн в корпусе на ул. Встречной, 31а.

Сейчас в крае для лечения коронавируса развёрнуто 4286 коек в 29 медицинских учреждениях в Перми и территориях края. По данным на 27 января, свободный коечный фонд составил 47,2% от фактически развёрнутого.

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