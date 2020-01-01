Татьяна Сукрушева По итогам 2020 года пермские перевозчики наказаны на 2 млн руб. из-за нарушений эпидемрежима Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2020 году в ходе проверок соблюдение эпидемрежима со стороны прикамских перевозчиков выписано штрафов на сумму более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Всего нарушения нашли в 145 единицах транспорта и 16 такси. Как правило, у водителей и кондукторов не было масок, антисептиков, или не проводилась отработка салонов.

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