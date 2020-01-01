В Пермском крае перевыполнен годовой план по введению жилья и переселению из аварийного Предварительные итоги года губернатор Дмитрий Махонин обсудил с федеральным Минстроем Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину о состоянии строительной отрасли в регионе.

В частности, в регионе удалось превысить плановые показатели по введению жилья — вместо 1,077 млн кв. м введено 1,21 млн кв. м.

Напомним, что к 2020 году в Пермском крае должно быть введено более 17 млн кв. м жилья. Дмитрий Махонин считает, что этот показатель будет достигнут:

«Показатели вполне реальные, ежегодно в крае строится более 1 млн кв. м жилья, к 2030 году мы должны выйти на 1,6 млн кв. м в год. На стадии строительства в регионе находятся 123 многоквартирных дома общей площадью 1,184 млн кв. м. Также в крае идёт активное индивидуальное жилищное строительство, ежегодно ИЖС даёт серьёзный прирост показателя ввода».

Также одной из ключевых тем обсуждения стала реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья.

Махонин отметил, что в Прикамье показатели расселения на 2020 год перевыполнены: при плановом показателе в 73,19 тыс. кв. м удалось расселить 78,2 тыс. кв. м. В новые квартиры переехали 5,46 тыс. жителей, что на 700 человек больше, чем планировалось.

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