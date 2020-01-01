Елена Синица Пермяки стали чаще бронировать авиабилеты без права провоза багажа Этот показатель снизился с 47% до 23% Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в первом полугодии 2021 года доля бронирования авиабилетов, включающих опцию провоза багажа, снизилась с 47% до 23%. Об этом сообщает интернет-сервис для путешественников Biletix.

Кроме этого, согласно данным аналитиков, в среднем тарифы без багажа на 51% дешевле, чем багажные. Для сравнения: средний чек на «багажные» авиабилеты при бронировании на первое полугодие наступившего года составляет 7,4 тыс. руб., без багажа — 3,7 тыс. руб.

При этом средний чек на багажные тарифы за год понизился с 10,5 тыс. руб. до 7,4 тыс. руб. (-41%), без багажа — понизился с 5,6 тыс. руб. до 3,7 тыс. руб.

Отмечается, что в целом по России среди авиабилетов, забронированных в 2020 году с датой вылета в первом полугодии 2021 года, на тарифы без багажа приходится 42% продаж (в прошлом году — 36%).

Также, по данным исследования, доля забронированных авиабилетов с возможностью провоза багажа снизилась с 64% до 58%.

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