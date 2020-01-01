Елена Синица В ближайший месяц в оборот должна войти третья российская вакцина от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Третья вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайший месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации ещё одной вакцины — центра им. Чумакова, это уже третья разработка наших учёных. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать её более доступной, а значит — защитить ещё больше людей от коронавируса», — сообщил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса.

Также он отметил, что на данный момент массовая вакцинация в основном идёт с помощью препарата «Спутник V». В следующем месяце также планируется переход к масштабному выпуску вакцины «Эпиваккорона». На её производство правительство выделило порядка 2 млрд руб.

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