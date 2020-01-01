На втором Социальном онлайн-форуме заявлены новые инициативы по поддержке граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» 26 января провела второй Социальный онлайн-форум. Напомним, первый такой форум прошел в декабре прошлого года. На нём были представлены лучшие практики помощи гражданам в период пандемии, озвучены предложения по дополнительным мерам социальной поддержки граждан, повышения доступности лекарств и другие. Ряд предложений форума поддержал президент Владимир Путин. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия — сейчас партия реализует их совместно с правительством.

Второй Социальный форум «Единой России» был посвящён деятельности волонтёрских центров. В нем приняли участие лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, представители профильных министерств и ведомств, активисты партии и волонтёры. Они озвучили новые инициативы.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьева, с самого момента своего создания в марте 2020 года волонтёрский центр «Единой России» в Прикамье не прекращает своей работы.

«За это время волонтёры отработали более 18,5 тыс. заявок по доставке продуктов, товаров первой необходимости, лекарств. Не снижались темпы работы и в новогодние праздники. В медицинские учреждения переданы более 600 сладких наборов для детей докторов и медсестёр. Во всех районах Перми в каникулы проходили спортивные праздники на открытом воздухе. Особое внимание — медикам: им предоставляют средства защиты, горячее питание, продуктовые наборы, обеспечивают транспортом. В этой работе активно участвуют и депутаты всех уровней», — рассказал Вячеслав Григорьев.

Необходимость такой помощи подтверждают и сами медики. В частности, руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Пермского края Юрий Борисовец предоставил автомобиль Пермской городской клинической больнице им. Тверье.

«В какой-то момент мы столкнулись с нехваткой транспорта для доставки анализов в лабораторию, перевозки врачей с работы и на работу в ночное время. Юрий Борисовец предложил свою помощь. Теперь у нас практически круглосуточно есть дополнительный автомобиль, который полностью перекрыл недостающую потребность в транспорте», — говорит главврач больницы им. Тверье Михаил Суханов.

Учитывая важность работы волонтёров, их постоянные контакты с людьми Дмитрий Медведев поручил коллегам по партии принять меры, чтобы добровольцы волонтёрских центров оперативно прошли вакцинацию.

«Мы должны подумать о том, чтобы наши волонтеры получили возможность вакцинироваться для того, чтобы на собственном примере показать необходимость вакцинации, и просто чтобы их защитить», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Руководитель пермского регионального отделения «Молодой Гвардии» Игорь Новоселов: «Считаю предложение по первоочередной вакцинации добровольцев своевременным, ведь волонтерская помощь остается востребованной. Каждый день добровольцы развозят врачей по вызовам, дежурят в приемных покоях больниц, доставляют лекарства и продукты и поддерживают тех, кому нужна помощь».

Среди других инициатив звучали предложения обеспечить жителей осажденного Севастополя единовременными выплатами к 75-летию Победы, лицензировать частные дома престарелых, выдавать пожилым и людям из группы риска мобильные устройства информирования о состоянии их здоровья, обслуживать детей-инвалидов в поликлиниках и МФЦ без очереди и др.

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