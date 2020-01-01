Елена Лодыгина журналист ФАС России приостановила конкурс на ремонт дороги за 1,3 млрд руб. С жалобой в надзорное ведомство обратилось ООО «Автодорпром» Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральная антимонопольная служба России приостановила определение поставщика по конкурсу на выполнение работ по ремонту федеральной дороги в Пермском крае за 1,3 млрд руб.

С жалобой в ФАС обратилось ООО «Автодорпром». По мнению заявителя, заказчик (ФКУ «Упрдор «Прикамье») с нарушениями составил конкурсную документацию. В частности, в таблице №2 указано такое требование к участникам, как общая стоимость исполненных контрактов в течение последних трёх лет. По мнению заявителю, это требование влечет за собой ограничение конкуренции и создание преимущества хозяйствующим субъектам, имеющим опыт исполнения государственных и муниципальных контрактов. Но ограничивает тех участников, кто выполнял подобные работы в рамках гражданско-правовых договоров.

Ещё одно требование касается стоимости ранее выполненных контрактов — не менее 30% от начальной максимальной цены по данному аукциону. По мнению заявителя, это ведёт к ограничению количества участников. Жалоба будет рассмотрена 27 января.

Напомним, ранее управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» объявило два аукциона на ремонт участков трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на подъезде к Перми: 371-й–378-й км и 477-й–509-й км. Стоимость работ на первом участке составила 948 млн руб., на втором — 1,3 млрд руб.

Если говорить о 32-километровом участке, то там после ремонта появится четырёхполосная дорога. Все работы должны быть выполнены в срок до 1 сентября 2021 года.

Отметим, эти участки были переданы в федеральную собственность летом 2020 года. Это части Западного и Южного обходов, а также часть автодороги Пермь — Краснокамск (с 54-го по 60-й км). Впоследствии эти участки автодороги были включены в программу капитального ремонта. В рамках программы планируется расширить участок перед поворотом на обход Краснокамска​ и сам обход города (при движении в сторону Перми).​ Эти работы должны быть завершены к 2023 году.

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