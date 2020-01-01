Елена Лодыгина журналист Ремонт трассы М-7 «Волга» на подъезде к Перми оценили в 2,2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» объявило два аукциона на ремонт участков трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на подъезде к Перми: 371-й–378-й км и 477-й–509-й км. Стоимость работ на первом участке составила 948 млн руб., на втором — 1,3 млрд руб.

Если говорить о 32-километром участке, то там после ремонта появится четырёхполосная дорога. Все работы должны быть выполнены в срок до 1 сентября 2021 года. Первый участок подрядчик должен отремонтировать в срок до 1 декабря 2022 года.

Напомним, эти участки были переданы в федеральную собственность летом 2020 года. Это части Западного и Южного обходов, а также часть автодороги Пермь — Краснокамск (с 54-го по 60-й км). Впоследствии эти участки автодороги были включены в программу капитального ремонта. В рамках программы планируется расширить участок перед поворотом на обход Краснокамска​ и сам обход города (при движении в сторону Перми).​ Эти работы должны быть завершены к 2023 году.

В 2021 году запланирован капитальный ремонт 10 км трассы после отворота на Кудымкар (если двигаться в сторону Краснокамска). Дорога станет четырёхполосной. Также там будет построена двухуровневая развязка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.