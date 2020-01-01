Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» сыграет три последних домашних матча сезона на других аренах УДС «Молот» будет готовиться к матчам квалификации на Евробаскет-2022 Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

В связи с проведением в УДС «Молот» баскетбольных матчей квалификации к Кубку Европы-2022, домашние игры «Молота-Прикамье», запланированные на 13,15 и 17 февраля пройдут на льду других арен. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Так, последний и единственный домашний матч в текущем регулярном чемпионате «молотобойцы» проведут 11 февраля. В УДС «Молот» пермяки примут орский «Южный Урал» (0+). Игра с «Горняком» из Учалов, намеченная на 13 февраля (0+), как и игры с челябинским «Челметом» (15 февраля, 0+) и курганским «Зауральем» (17 февраля, 0+) пройдут на других аренах.

Напомним, ранее пермский клуб уступил петербургскому ХК «СКА-Нева» (0:4) и потерял математические шансы на попадание в плей-офф ВХЛ сезона-2020/2021. Сейчас команда Александра Агеева занимает предпоследнее место турнирной таблицы чемпионата.

Также напомним, что пермский УДС «Молот» станет площадкой для проведения финальных матчей отбора к Евробаскету-2022 в рамках группы «В». C 18 по 22 февраля в стенах УДС пройдут шесть баскетбольных матчей.

18 февраля на пермском паркете встретятся сборные Италии и Северной Македонии (0+). 19 февраля — сборные Италии и Эстонии, а также Северной Македонии и России (все — 0+). 21 февраля сборная Северной Македонии сыграет с Италией (0+), а сборная России — с Эстонией (0+). Завершится отборочный цикл поединком сборной Эстонии и сборной Северной Македонии 22 февраля (0+).

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