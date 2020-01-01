Елена Лодыгина журналист В Пермском крае зафиксировано 292 новых случая заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 в Пермском крае. За предыдущие сутки в регионе выявлено 292 новых случая заражения COVID-19. Большая часть больных (225 человек) проходят лечение амбулаторно, ещё 67 человек госпитализированы.

Среди взрослого населения: от 15 до 29 лет — 23 человека, от 30 до 49 лет — 74 человека, 108 — в возрасте 50–64, и 75 человек — старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 361 человек. Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни — 0,99.





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