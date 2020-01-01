Вице-спикер гордумы Перми Алексей Грибанов станет вице-мэром Назначение состоится в ближайшее время Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов переходит в администрацию Перми. «Врио главы Перми Алексей Дёмкин продолжает формировать новую команду администрации города, — сообщает телеграм-канал мэрии «Пермь Первая». — На должность замглавы администрации по социальным вопросам будет назначен Алексей Грибанов, заместитель председателя гордумы». В пресс-службе главы города эту информацию подтвердили. Назначение может состояться уже на этой неделе.

Сейчас социальные вопросы в мэрии курирует Людмила Гаджиева. Ранее Алексей Дёмкин заявил, что до марта он даст каждому чиновнику возможность показать себя.

Алексей Грибанов ранее уже работал на этой должности: он курировал социальный блок с 2012 по 2016 год в администрации. Грибанов является депутатом с 2000 года (с перерывом на работу в мэрии). В текущий созыв гордумы он избран по округу №21.

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