Алиса Окулова Администрация Перми представила визуализацию реконструкции дороги в Камской долине Ул. Маршала Жукова фактически станет полноценной трассой наряду с ул. Спешилова Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Маршала Жукова

Администрация Перми

Врио главы Перми Алексей Дёмкин на своей страничке «ВКонтакте» презентовал визуализацию проекта реконструкции ул. Маршала Жукова в микрорайоне Камская долина.

Сейчас этот участок больше напоминает промзону, сама дорога носит вспомогательный характер. Целью реконструкции является фактически строительство новой дороги, которая должна соединить медицинский кластер (кардио- и перинатальный центр) с будущим студенческим кампусом и ул. Спешилова.

Так ул. Маршала Жукова выглядит сейчас

Администрация Перми

Дорога протяжённостью 1,25 км будет построена между ул. Спешилова и Шевченко. Участок будет двухполосным и с наружным освещением. При этом здесь появятся четыре автобусные остановки (две в одну и две в другую сторону), тротуар шириной в 2,25 м и велосипедные дорожки шириной в 3 м.

Мэрия оценила работы в 450 млн руб. Алексей Дёмкин отметил, что подготовительные работы уже начались — проводится расчистка территории. Завершить строительство планируется до 15 декабря 2021 года.

Визуализация реконструированной ул. Маршала Жукова

Администрация Перми

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