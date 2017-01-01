В Камской долине планируется расширить улицу и организовать велодорожки

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В Перми городские власти запланировали расширить ул. Маршала Жукова, расположенную в Камской долине за автосалонами (на ней, в частности, ранее располагался автомобильный музей «Ретрогараж»). Публичные слушания на этот счёт состоялись 7 ноября.

Доклад на тему реконструкции представила сотрудник МКУ «Института территориального планирования» Лариса Мымрина.



По замыслу проектировщиков, улица будет двухполосная (1+1), но расширена до 40 м, что позволит обустроить тротуары, провести линию наружного освещения и ливневую канализацию, а также построить велодорожки. Вопрос о том, по одной ли стороне или по обеим стороны улицы,— пока открытый. Как и тип велодорожки — выделенная или отграниченная от проезжей части разметкой.



По словам Ларисы Мымриной, ширина 40 м позволяет обустроить и выделенные дорожки. Кроме того, теоретически по улице возможен пуск автобусов.



Специалисты пока обсуждают, делать ли на улице парковочные карманы. Но, в связи с тем, что рядом появятся корпуса студенческого кампуса, на территории запланирована перехватывающая парковка.



Сроки реализации пока неизвестны, так как многое будет зависеть от хода возведения кампуса.