Мария Сыропятова Березниковское предприятие оштрафовали за загрязнение Камы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Росприроднадзор

Пермский краевой суд оставил в силе решение Березниковского городского суда о штрафе в 80 тыс. руб. в отношении местного предприятия ООО «Сток». Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, решение уже вступило в законную силу.

Напомним, Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура 22 июля 2020 года возбудила дело по факту загрязнения Камы, в результате которого Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выписало в отношении ООО «Сток» постановление о штрафе по ч. 1 ст. 8.14 КоАП. Предприятие с решением не согласилось и попыталось его оспорить в Березниковском районном суде. Однако суд согласился с выводами Росприроднадзора, посчитав, что предприятием не были приняты достаточные меры, направленные на соблюдение правил водопользования при сбросе сточных вод.

В решении суда говорится, что по результатам лабораторных исследований была зафиксирована концентрация загрязняющих веществ в воде в месте сброса сточных вод, превышающая установленные нормативы допустимых сбросов кальция, натрия, хлорид-иона.

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