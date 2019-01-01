Мария Сыропятова Росприроднадзор заявил об отсутствии химического загрязнения Камы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Росприроднадзор

В Западно-Уральском управлении Росприроднадзора прокомментировали сообщения о загрязнении Камы в районе Березников. Напомним, что 14 сентября в социальных сетях жители Березников начали жаловаться на появление на реке Каме пены коричневого цвета, от неё исходил сильный запах.

В Западно-Уральском управлении Росприроднадзора ответили «Новому компаньону», что информацию о загрязнении получили от представителей краевой прокуратуры в тот же день, после чего были взяты пробы воды.

«Предварительные результаты количественно-химического анализа свидетельствуют об отсутствии химического загрязнения природной воды», — отмечают специалисты Росприроднадзора.

Пробы воды были взяты во время сброса сточных вод в местах возможного влияния ООО «Сток», они содержали значительное содержание пены, но без запаха. Результаты биологического анализа будут готовы 5 октября 2020 года.

В комментарии Росприроднадзора также поясняется, что в природной воде нет превышения норм химических показателей, установленных разрешением на сброс ООО «Сток». Однако материалы уже направлены в прокуратуру Пермского края для согласования проведения внеплановой выездной проверки в отношении этого предприятия.

Цель — установление источника загрязнения и привлечения виновных лиц к ответственности. В этом случае ООО «Сток» может грозить ответственность за нарушение правил водопользования при заборе воды по части 1 статьи 8.14 КоАП России в виде штрафа в 100 тыс. руб. или административное приостановление деятельности в срок на 90 суток.

При привлечении к ответственности должностных лиц штраф может составить до 30 тыс. руб. или приостановление деятельности на 90 суток. А гражданам может быть назначен штраф не более 1 тыс. руб.

При нарушении требований к охране водных объектов, в результате которого они могут быть загрязнены, засорены или истощены, организации или граждане могут быть привлечены к ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП России, по ней юрлицам могут назначить штраф до 300 тыс. руб, должностным лицам — до 80 тыс. руб., а гражданам — до 2 тыс. руб.

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