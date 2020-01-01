Мария Сыропятова Посетителей и персонал пермского ТЦ «Ива» эвакуировали из-за задымления Предварительная причина — короткое замыкание на третьем этаже Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми днём 25 января, предварительно, из-за короткого замыкания на третьем этаже произошло задымление помещений ТЦ «Ива» (ул. Уинская, 42/1).

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, на место выехали 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуированы 20 человек посетителей и персонала. Пострадавших нет.

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