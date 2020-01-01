Григорий Серёдкин Бывший вратарь «Амкара» Селихов готов покинуть «Спартак» Экс-«амкаровец» почти не выходит на поле Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший голкипер пермского «Амкара» Александр Селихов заявил, что готов покинуть московский «Спартак», в составе которого находится с 2017 года. Об этом он рассказал в разговоре с изданием «Спорт-экспресс».

«Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции», — рассказал футболист.

26-летний российский голкипер почти не выходит на поле в официальных матчах. В текущем сезоне-2020/2021 он провёл только четыре матча в ФНЛ за «Спартак-2» (фарм-клуб «Спартака» — ред.). В предыдущем сезоне у Александра Селихова было всего шесть матчей в РПЛ в составе «красно-белых».

Осенью 2019 года Селихов перенёс операцию на правом ахилловом сухожилии. В мае 2020-го вратарь вернулся к тренировкам с командой. В составе «Спартака» футболист становился чемпионом России (2016/2017) и обладателем Суперкубка страны (2017).

Напомним, Александр Селихов перешёл из «Амкара» в московский «Спартак» в начале 2017 года. Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила около 3,5–4 млн долларов.

В системе пермского клуба вратарь находился с 2013 года, когда пришёл в команду в возрасте 18 лет. Всего за основной состав «красно-чёрных» голкипер провёл 40 матчей, в которых пропустил 37 голов.

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