В Перми временно начали прививать от коронавируса только тех, кому уже поставлен первый компонент вакцины Вакцинация продолжится после поступления новой партии «Спутника V» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, с начала вакцинации первый (из двух необходимых) укол «Спутник V» поставлен 6081 жителю Пермского края. Оба компонента — 1654 жителям. За прошедшую неделю прививка поставлена 1952 жителям.

Большинство из вакцинированных — врачи и жители в возрасте 60 и более лет. На долю первых приходится 2,5 тыс. прививок первым компонентом и 1,4 тыс. — двумя. На долю вторых — 1,3 тыс.

В пресс-службе краевой администрации подчёркивают, что израсходовано примерно 70% от всех имеющихся в регионе доз вакцины.

При этом, пока не будет поставлена новая партия вакцины, в Перми временно принимают на вакцинацию только тех добровольцев, которым уже поставлен первый компонент. Следующая партия вакцины должна поступить в регион в течение этой недели.







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