Алиса Окулова Ощущение счастья для жителей Перми за год подорожало на 16 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для того чтобы чувствовать себя счастливым, в среднем жителю Перми нужно зарабатывать 156 тыс. руб. Об этом сообщает рекрутинговый портал superjob со ссылкой на своё исследование.

При этом указанная сумма «счастья» увеличилась по сравнению с аналогичным исследованием 2019 года на 16 тыс. руб.

Для сравнения: максимальная сумма названа москвичами — 220 тыс. руб., самая скромная — оренбуржцами — 124 тыс. руб. В среднем по России ежемесячный «счастливый» доход составил 166 тыс. руб.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.