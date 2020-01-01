Татьяна Сукрушева Медики рекомендуют пациентам с онкологией с осторожностью применять вакцину от коронавируса «Спутник V» Влияние прививки на болезнь ещё не до конца изучено Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Медики советуют людям со злокачественными новообразованиями с осторожностью применять вакцину от коронавируса «Спутник V». Такое дополнение появилось в инструкции к вакцине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новая редакция объясняется недостатком сведений о влиянии препарата на онкологические болезни.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», — цитирует инструкцию к вакцине сайт РИА «Новости».

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