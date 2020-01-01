В Перми наступила мощная оттепель Температура воздуха может превысить 0° Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото www.stihi.ru

В Перми на текущей рабочей неделе произойдёт резкое потепление начиная с раннего утра понедельника, 25 января. Об этом сообщает ВЕТТА. По прогнозу Гидрометцентра РФ, днём воздух прогреется до +2°. И это будет самым тёплым днём недели.

Далее воздух будет чуть холоднее: во вторник днём — до -2°, в среду — до -3°. К пятнице опять потеплеет до 0°.

Все ночи на неделе будут с «минусовой» температурой. Самая тёплая ночь ожидается с понедельника на вторник и с четверга на пятницу — до -4°. Самая холодная — во вторник и среду — до -6°.





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