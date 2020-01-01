Первый компонент вакцины против коронавируса поставили почти 6 тыс. жителей Пермского края При этом обоими компонентами вакцины «Спутник V» привиты пока 1,6 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, на минувшие сутки первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» поставили 216 жителям Пермского края, вторым компонентом за сутки никто не вакцинировался.

Таким образом, за всё время с начала прививочной кампании первым компонентом вакцинированы 5,9 тыс. человек, вторым — 1,6 тыс.

С 25 января к вакцинации от коронавируса приступают ещё несколько клиник региона, и их общее количество должно достигуть 47.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.