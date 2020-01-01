Пермский департамент культуры возглавит Василий Головин
Сейчас он работает заместителем министра культуры Пермского края
Заместитель министра культуры Пермского края Василий Головин возглавит департамент культуры Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Напомним, прежний руководитель департаменты культуры Елена Неганова в конце декабря перешла на должность руководителя Центра спортивной подготовки Пермского края. Исполняющей обязанности была назначена заместитель руководителя департамента по экономической деятельности Перми Ирина Стрелкова.
Василий Головин до назначения в министерство культуры работал руководителем МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С. М. Кирова».
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