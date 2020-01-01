Пермский департамент культуры возглавит Василий Головин Сейчас он работает заместителем министра культуры Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель министра культуры Пермского края Василий Головин возглавит департамент культуры Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, прежний руководитель департаменты культуры Елена Неганова в конце декабря перешла на должность руководителя Центра спортивной подготовки Пермского края. Исполняющей обязанности была назначена заместитель руководителя департамента по экономической деятельности Перми Ирина Стрелкова.

Василий Головин до назначения в министерство культуры работал руководителем МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С. М. Кирова».

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