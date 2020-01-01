В Пермском крае выявлено 294 новых случая заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае за предыдущие сутки. В регионе выявлено 294 новых случая заражения: 74 человека проходят лечение в больницах, 220 — амбулаторно.

Среди новых заболевших насчитывается 120 мужчин, 174 женщины и 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 21 человек, от 30 до 49 лет — 74 человека, 114 — в возрасте 50–64, и 69 человек — старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 37 477 человек. Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни — 0,99.

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