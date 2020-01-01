За сутки в Прикамье от коронавируса привились более 600 жителей
Почти все из них поставили первый компонент вакцины «Спутник V»
По данным управления Роспотребнадзора, в медучреждениях Пермского края за минувшие сутки первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V» поставили более 600 жителей.
Второй компонент вакцины поставили десять человек.
Таким образом, на 22 января в регионе первым компонентом привиты 5,5 тыс. человек, первым и вторым — 1,6 тыс.
Напомним, с 25 января, согласно анонсу регионального минздрава, вакцину можно будет поставить в почти 50 медучреждениях региона.
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