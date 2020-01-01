Григорий Серёдкин Nordwind запустит прямые рейсы между Пермью и Калининградом Полёты стартуют в конце апреля и продлятся до конца октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Nordwind» запустит прямые рейсы между Пермью и Калининградом. Полёты по новому маршруту стартуют в конце апреля.

Рейсы дважды в неделю будут выполнять самолёты «Боинг 737». По данным сайта авиаперевозчика, полётная программа продлится до 30 октября. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Стоимость билетов из Перми в Калининград начинается от 4,8 тыс. руб., в обратном направлении — от 3,8 тыс. руб.

Напомним, ранее Пермь с городом на Балтике связывала авиакомпания «ЮВТ Аэро».

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