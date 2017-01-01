В мае появятся недорогие авиарейсы из Перми в Калининград и Краснодар



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Росавиация включила в список субсидируемых два маршрута из Перми: в Калининград и Краснодар.

Рейсы в Калининград начнут выполняться со 2 мая авиакомпанией «ЮВТ Аэро» два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Билеты уже в продаже. Напомним, что именно «ЮВТ Аэро» обслуживала этот рейс в прошлом году.



Рейсы в Краснодар будет выполнять авиакомпания «Азимут» с 17 мая. В продажу билеты поступят со 2 апреля.