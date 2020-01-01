Алиса Окулова В выходные в Перми сильные морозы резко сменятся оттепелью Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото www.stihi.ru

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в выходные в Перми, 23 и 24 января, произойдёт резкая смена погоды.

В субботу ночью в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура упадёт до -28°. Днём ожидается небольшой снег. Температура воздуха днём ожидается в районе -20°.

В воскресенье ночью в Перми будет также холодно — до -22°. Но днём резко потеплеет до -6°.

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