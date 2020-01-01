Пермская квартира вошла в ТОП-5 самых дорогих на вторичном рынке ПФО Её продают за 70 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Трёхэтажная квартира площадью 450 кв. м в высотном доме на ул. Пушкина, 50 в Перми вошла в рейтинг самых дорогих в Приволжском федеральном округе на рынке вторичного жилья. Владельцы продают её за 70 млн руб. Такие данные приводит ЦИАН.

Дороже неё квартиры в Самаре, Нижнем Новгороде, и самая дорогая в ПФО — в Казани, в доме на ул. Касаткина. За двухуровневую квартиру площадью 320 кв. м с видом на Кремль владельцы просят 119 млн руб.

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