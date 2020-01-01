Алиса Окулова Фонд капремонта просит Пермское УФАС включить в «чёрный список» подрядчика на Краснова, где рухнул переход Компания может попасть в реестр недобросовестных подрядных организаций на 3 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Последствия обрушения перехода на ул. Краснова в Перми 9 января 2021 года

Следственный комитет России

В Пермское УФАС поступило обращение краевого Фонда капремонта о включении ООО «АудитЭнергоПроект» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Если УФАС признает компанию недобросовестной, то организации, её директору и всем учредителям компании будет запрещено участвовать в закупочных процедурах по капитальному ремонту сроком на 3 года. Рассмотрение обращения назначено на 27 января.

В январе прошлого года между фондом и «АудитЭнергоПроектом» был заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Однако подрядчик не выполнил работу в срок. После Фонд капитального ремонта расторг договор в одностороннем порядке. Уведомление о расторжении договора вступило в силу 31 декабря 2020 года.

Напомним, «АудитЭнергоПроект» выполнял работы по капитальному ремонту жилого дома в Перми на ул. Краснова, 25, где 9 января произошло обрушение деревянного ограждения. В результате этого погибла пожилая женщина и ещё одна женщина получила травмы.

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