Алиса Окулова
Фонд капремонта просит Пермское УФАС включить в «чёрный список» подрядчика на Краснова, где рухнул переход
Компания может попасть в реестр недобросовестных подрядных организаций на 3 года
В Пермское УФАС поступило обращение краевого Фонда капремонта о включении ООО «АудитЭнергоПроект» в реестр недобросовестных подрядных организаций.
Если УФАС признает компанию недобросовестной, то организации, её директору и всем учредителям компании будет запрещено участвовать в закупочных процедурах по капитальному ремонту сроком на 3 года. Рассмотрение обращения назначено на 27 января.
В январе прошлого года между фондом и «АудитЭнергоПроектом» был заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Однако подрядчик не выполнил работу в срок. После Фонд капитального ремонта расторг договор в одностороннем порядке. Уведомление о расторжении договора вступило в силу 31 декабря 2020 года.
Напомним, «АудитЭнергоПроект» выполнял работы по капитальному ремонту жилого дома в Перми на ул. Краснова, 25, где 9 января произошло обрушение деревянного ограждения. В результате этого погибла пожилая женщина и ещё одна женщина получила травмы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.