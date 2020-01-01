Прививку от коронавируса в Прикамье поставили 4,8 тыс. человек Но два компонента вакцины — только 1,6 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, на 20 января в Пермском крае первый из двух компонентов вакцины «Спутник V» поставлен 4,8 тыс. жителей. Оба компонента привиты 1,6 тыс. жителям.

На сегодняшний день в регион поставлено 8,5 тыс. доз вакцины. Вакцинация проводится в 21 медицинской организации региона. На следующей неделе к ним добавятся ещё 27 учреждений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.