Алиса Окулова «Аэрофлот» планирует уменьшить размеры багажа на 20% Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания «Аэрофлот» предложила уменьшить размеры багажа авиапассажиров на 20%. Об инициативе сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях.

Перевозчик направил в Мннтранс предложение внести изменение в федеральные авиационные правила и снизить размеры привозимого багажа с 203 см до 158 см по сумме трёх измерений.

Министерство передало предложение «Аэрофлота» на обсуждения в Росавиацию.

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