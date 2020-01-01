Елена Лодыгина журналист В здании краевого заксобрания за 2 млн руб. установят новые кондиционеры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законодательное собрание Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия — на ремонт и техническое обслуживание инженерных систем в здании на ул. Ленина, 51 в Перми. Начальная максимальная цена контракта составила 2 млн руб.

Как сказано в аукционной документации, на эти деньги планируется установить инженерное оборудование — климатическое оборудование, в кабинетах 6-го–8-го этажей — системы кондиционирования воздуха, в других помещениях — заменить системы вентиляции и отопления, холодного водоснабжения. В стоимость также включены работы по техобслуживанию холодильных машин, вентиляторов, приточно-вытяжных систем и другого оборудования. Срок выполнения работ — до 31 октября 2021 года. Итоги аукциона будут подведены 27 января 2021 года.

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